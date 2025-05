Fondazione per le vittime di reato. In vent’anni aiutate 1.200 persone

La Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato compie vent’anni. Vent’anni in cui, appunto, ha aiutato – materialmente, ma non solo – 1.200 persone, per la maggior parte donne e bambini vittime di reati gravi, sostenendole con 4,2 milioni di euro. I contributi sono stati utilizzati per rispondere a bisogni urgenti come spese sanitarie, psicologiche e legali, sostegno abitativo, lavorativo e scolastico, supporto a figli, famiglie e orfani, ma a volte le risorse vengono usate anche per pagare i funerali. Dal 2004 al 2024 – è il bilancio – sono state accolte 589 istanze e sostenute più di mille vittime, di cui 327 donne e bambini, 77 minori, 69 femminicidi (con 62 orfani), 17 tentati femminicidi (oltre 900mila euro sono stati erogati solo per questi ultimi casi). Aiuti che, ad esempio, sono arrivati alla famiglia di Alessandra Matteuzzi, vittima di femminicidio, ma anche a Marco Ravaglia sopravvissuto a Igor il russo. Un lavoro continuo che ha portato anche quest’anno a trattare 18 casi, finanziando le vittime con 122mila euro. Parla di un ‘unicum a livello nazionale’ il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che sottolinea come "la Regione e il sistema degli enti locali abbiano cercato di dare il loro contributo affinché la frase ‘la legge è uguale per tutti’ sia sempre più reale nella vita del nostro Paese".

Per il governatore "dopo 20 anni sarebbe bello che qualcuno ci prendesse un po’ ad esempio, dando uno scatto a livello nazionale", aggiunge il governatore, sottolineando come in tanti scrivono anche da altre parti d’Italia, senza poter essere aiutati. Le segnalazioni alla Fondazione sono fatte dai sindaci dei Comuni di residenza delle vittime, dopo una ricognizione dei loro bisogni immediati. "Tra i nostri sostenitori vorremmo avere più aziende così da contare su maggiori contributi", dice lo scrittore Carlo Lucarelli, presidente della Fondazione dal 2017 a titolo gratuito. Lucarelli ricorda che ogni "tre mesi arrivano diciotto richieste di aiuto. Le risorse che stanziamo? Dai 5mila ai 15mila euro a seconda dei casi". Per i 20 anni della Fondazione è stata organizzata anche una rassegna cinematografica al Cinema Modernissimo in collaborazione con la Cineteca.

ros. carb.