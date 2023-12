Fondazione Rizzoli alla Segafredo Arena

La Virtus e la Fondazione Rizzoli hanno stretto una partnership che darà la possibilità ai tifosi bianconeri di sostenere i progetti a favore dei pazienti dell’ospedale di via Pupilli. La prima occasione sarà la partita di sabato alla Segafredo Arena contro Venezia. All’ingresso del palazzo, i tifosi troveranno un desk al quale potranno prendere informazioni sulle iniziative della Fondazione e, inoltre, una parte del ricavato dei biglietti venduti sarà devoluta in favore di questo ente. "Siamo molto grati – commenta la Presidente della Fondazione Rizzoli, Federica Guidi – per la collaborazione con la V nera. Nata solo un anno e mezzo fa, la Fondazione ha raggiunto importanti obiettivi. Abbiamo deciso di illustrare per primo il nostro progetto più ambizioso, quello di una terrazza dedicata ai bambini lungodegenti con spazi ludici, di aggregazione e di intrattenimento".

m. s.