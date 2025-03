Fondazione Rizzoli, raccolta fondi. Protesi speciali per gravi amputazioni: "Un aiuto a chi non può pagarle"

Una raccolta fondi per finanziare la donazione di protesi ortopediche altamente tecnologiche a pazienti che non possono sostenere la spesa. Ausili speciali che possono cambiare la vita, specialmente quando l’amputazione dell’arto è stata effettuata su persone giovani e atleti. L’iniziativa è stata lanciata ieri dalla Fondazione Rizzoli e tutti possono donare sulla piattaforma www.retedeldono.it per fare crescere il Fondo Do.P.O. (Donazioni protesi ortopediche).

Diverse patologie di carattere ortopedico, e non solo, possono portare all’amputazione di arti o parte di essi. Il sistema sanitario nazionale fornisce a queste persone protesi standard che, a volte, non sono sufficienti in situazioni che necessitano di ausili tecnologicamente avanzati e molto costosi. Lo scopo del Fondo Do.P.O. è diminuire la disparità economica per concedere un accesso più equo a questo tipo di ausili, permettendo a tutti i pazienti di ottenere la protesi che può migliorare la qualità della vita.

Nei primi anni di lavoro la Fondazione ha aiutato grazie al Fondo Do.P.O. due pazienti del Rizzoli con specifici parametri medici ed economici e oggi è pronta a iniziare la raccolta fondi per aiutare il maggior numero di persone possibile grazie a un apposito protocollo che l’Istituto ha redatto per definire le caratteristiche per avere accesso al Fondo. I primi pazienti sono stati Enrico, in arte Bubu Doc e Kristina, due giovani di poco più di 20 anni, entrambi colpiti da un tumore osseo che non ha lasciato scampo all’arto che è stato amputato. L’obbiettivo è di arrivare a donare almeno due protesi all’anno a chi si trova in questa difficilissima situazione.

Il primo contributo per il Fondo lo ha dato la Virtus Segafredo Bologna, che ha deciso di dedicare a questo progetto l’edizione 2024-25 della collaborazione che la vede dall’anno scorso impegnata al fianco della Fondazione.

"Il Fondo Do.P.O. è un progetto che ci sta molto a cuore – spiega la presidente della Fondazione Rizzoli, Federica Guidi – perché coinvolge soprattutto i giovani e cerca di riportare spensieratezza, gioia e speranza nella loro quotidianità. È un fondo aperto, che più cresce più sarà in grado di aiutare chi ne ha bisogno, dedicato a coloro che necessitano di protesi altamente tecnologiche e che, per diversi motivi, non sono in grado di sostenerne l’onere. Il Fondo – prosegue la presidente – nasce dal desiderio della Fondazione di abbattere le differenze e fare sì che tutti i pazienti possano accedere ad ausili evoluti, sulla base di un progetto riabilitativo adeguato, per ripartire, condurre una vita soddisfacente e ritornare alle proprie attività".

Per informazioni sul protocollo e sull’accesso al fondo si può scrivere a amministrazione@fondazionerizzoli.org

Monica Raschi