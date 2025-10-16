Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina, festa per i 150 anni

La Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina, casa residenza per anziani di Bologna, ha celebrato l’altro giorno il 150esimo anniversario dalla sua nascita. Un traguardo che porta con sé un valore storico e sociale per Bologna e per i bolognesi. Dal 1875 la Fondazione è in prima linea per l’accudimento e le cure per il benessere delle persone fragili, anziane e non autosufficienti. Presenti i rappresentanti delle istituzioni tra cui Enrico Postacchini e Giancarlo Tonelli, rispettivamente presidente e direttore generale di Ascom Confcommercio Bologna. Proprio Ascom ha conferito una targa come riconoscimento di questo importante traguardo e del lungo impegno in ambito assistenziale e sanitario. Queste le parole di don Mario della parrocchia Sant’Antonio di Savena che ha concelebrato la messa in struttura con monsignor Giovanni Silvagni: "Questa casa quando fu progettata fu pensata con una chiesa al centro, per stare vicino ai bisognosi e a chi ha problemi di salute. Una missione di cura che prosegue da ben 150 anni. Un pensiero particolare va a chi si prende cura degli altri, il personale sanitario e quello assistenziale". Al termine della liturgia è stata la volta della benedizione e dell’inaugurazione della nuova scultura dedicata proprio a Sant’Anna con Madonna e Bambino. Un’opera dello scultore Luigi Enzo Mattei realizzata in collaborazione con Elisabetta Bertozzi (già presente la mostra permanente ’Bellezza e Futuro’ organizzata dall’associazione per le Arti ’Francesco Francia’. "Desidero ringraziare tutti perché se siamo qui è grazie a un intenso e costante lavoro di squadra e all’unione di intenti che ci fa camminare insieme", così Gianluigi Pirazzoli, presidente della Fondazione Sant’Anna e Santa Caterina.