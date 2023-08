Fondazione Sant’Orsola Al centro estivo 50 bimbi

Papà e mamma lavorano in corsia e i figli giocano in ospedale: il Centro estivo di Fondazione Sant’Orsola accoglie ogni giorno 50 bambini e i genitori lavorano più sereni.

"Il Sant’Orsola non è solo un luogo di lavoro, è una comunità di 6mila dipendenti, che lavorano quotidianamente per il nostro ospedale – spiega Chiara Gibertoni, direttore generale del Policlinico di Sant’Orsola –. E in una comunità ci si prende cura gli uni degli altri, e questo al fine di dare sempre il meglio ai nostri pazienti. Per un genitore, poter contare su un luogo sicuro, di qualità, dove poter fare esperienze nuove in cui lasciare proprio figlio mentre si è al lavoro è un valore aggiunto assoluto. Ancora di più quando quasi tutti i servizi analoghi sono chiusi. Tutto questo è possibile grazie alla Fondazione Sant’Orsola che garantisce il servizio ormai da tre anni e dal sostegno della Fondazione Del monte che ha finanziato in parte il progetto". In media 50 bambini ogni giorno. Tanti sono i figli di medici, infermieri e operatorio socio-sanitari che Il Padiglione delle Meraviglie, il Centro estivo di Fondazione Sant’Orsola, accoglie dal 12 giugno fino al 14 settembre. Quattordici settimane per un aiuto che non si interromperà neanche per il ponte di Ferragosto: anche lunedì 14 il centro sarà aperto, su due sedi, una per i bimbi 3-5 anni e una per quelli 6-10 anni. Un modo concreto per aiutare il personale a continuare il proprio lavoro anche durante l’estate, anche quando non si hanno parenti a cui affidare i bambini.

"Per prendersi cura dei pazienti in modo ottimale – sottolinea Giacomo Faldella, presidente della Fondazione – l’ospedale deve essere una comunità, in cui ci si impegna insieme e insieme ci si supporta. Solo facendo crescere questa sensibilità potremo davvero sperare che la persona sia davvero al centro, sempre. È partendo da questa convinzione che siamo impegnati nel dare sostegno al personale sanitario, anche con il Centro estivo".

Il Centro estivo si svolge al Padiglione delle Meraviglie, in via Pizzardi, per la fascia 3-5 anni e al padiglione 32 per la fascia 6-10 anni, con pranzo e merende comprese. Il servizio si svolge in locali ristrutturati grazie a un duplice finanziamento, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e di Fondazione del Monte. Le famiglie pagano una quota che copre meno della metà del costo effettivo, mentre la parte rimanente è a carico di Fondazione Sant’Orsola.