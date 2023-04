Fondazione Sant’Orsola e Cotabo Un’ora di lavoro per l’Oncologia

I tassisti bolognesi di Cotabo (530 soci) in ’corsa’ per la solidarietà: verseranno un’ora del loro lavoro alla Fondazione Sant’Orsola e, nel contempo, sensibilizzeranno i clienti che trasportano affinché effettuino una donazione. L’iniziativa è importantissima: sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie e trasformazione del reparto di degenza. Dopo la donazione di 21 letti elettrici per aumentare l’autonomia dei pazienti, l’obiettivo è creare giardini sui terrazzi, rinnovare i bagni, cambiare pavimenti e soffitti, rinnovare l’illuminazione, creare un bancone e spazi dedicati per l’incontro tra medici, pazienti e familiari. L’iniziativa partirà a fine mese e andrà avanti fino alle metà di giugno quando, a conclusione, ci sarà una cena benefica con l’esibizione di una band di medici che sono anche musicisti. A bordo dei taxi ci sarà il materiale informativo sul progetto e le indicazioni su come effettuare la donazione che potrà avvenire on line, tramite carta di credito, inquadrando il Qr code dell’opuscolo che sarà sul mezzo, con Satispay inquadrando con l’App il Qr code. Naturalmente la Fondazione può essere sostenuta anche attraverso bonifico bancario, postale e attraverso il 5 per mille.

"Solidarietà e responsabilità sociale sono caratteristiche del nostro modo di essere impresa cooperativa – dichiara Riccardo Carboni, presidente di Cotabo –. Dopo l’iniziativa durante il lockdown delle corse a un euro per il personale sanitario abbiamo deciso di rilanciare la collaborazione con Fondazione Sant’Orsola. Questa volta chiediamo ai cittadini di correre insieme per l’oncologia". "I pazienti oncologici sono tra quelli che più hanno sofferto a causa della pandemia – il vicepresidente di Fondazione Sant’Orsola, Andrea Moschetti –. Fondamentali sono le relazioni, ma è importante anche il luogo in cui avviene la cura e che è capace di influenzare la tollerabilità e dunque l’efficacia della cura stessa".

Monica Raschi