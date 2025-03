Fondazione Sant’Orsola. Faldella saluta: "Un onore"

"Grazie! Senza di te non ci sarebbe niente di tutto ciò che c’è". Così recita la targa che i 14

promotori della Fondazione Sant’Orsola hanno consegnato a Giacomo Faldella, che ha concluso l’altra sera il secondo mandato alla guida dell’ente. Come presidente gli succede Andrea Moschetti, presidente e ad della FAAC, portato in Fondazione proprio da Faldella (che rimarrà come presidente onorario).

Faldella, cos’è per lei Fondazione Sant’Orsola?

"È qualcosa di cui noi medici per primi sentivamo bisogno: una realtà capace di estendere l’idea di cura, oltre che quella sanitaria, per abbracciare la persona malata con i suoi bisogni".

La Fondazione che legame ha con la città?

"Fortissimo. In sei anni abbiamo raccolto donazioni da oltre 26.000 persone e quasi 1000 imprese che sostengono i 15 progetti che abbiamo attivi: dalla casa di accoglienza al centro benessere, dalla musicoterapia al nuovo Day hospital per l’Oncologia femminile. Nella Fondazione respira a pieni polmoni quella generosità che ancora caratterizza la nostra comunità".

Un bilancio di questi anni: quali sono gli aspetti che ricorda con orgoglio o affetto?

"A far crescere la Fondazione sono stati innanzitutto i nostri promotori: imprenditori molto impegnati, ma sempre presenti. Sono persone molto diverse, unite dal desiderio di migliorare il percorso dei pazienti, di restituire qualcosa alla comunità. Nessun gruppo di potere, nessuna ingerenza della politica. E poi i volontari, che con serietà e passione coprono più di 100 turni a settimana e sono sempre qui in ospedale, ogni giorno. Ci sono e sorridono. Può sembrare un sentimentalismo, ma chi come me è medico sa quanto è importante questo per i pazienti".

Ora che sfide attendono Fondazione Sant’Orsola?

"È fondamentale rimanere autonomi, un’espressione autentica della città. E continuare a mettere al centro le persone, chi cura e chi è curato, ascoltandoli per trovare insieme risposte".

Nel futuro, insomma, cosa vede per la Fondazione?

"Un progetto bellissimo, che ci entusiasma ogni giorno di più. Grazie alla generosità dell’Arcidiocesi rileveremo in gestione un ex Monastero di clausura, a due passi dall’ospedale (come anticipato dal Carlino, ndr), con un parco di 3.000 metri quadrati, tanti spazi e la possibilità di ricavare fino a 38 alloggi. Qui potrà respirare l’obiettivo per cui siamo nati: far vivere una comunità che cura, oltre l’ospedale, mettendo al centro la persona".