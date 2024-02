Fondazione Sant’Orsola. Parte la raccolta fondi per sostenere Casa Emilia

In due anni ha aperto le porte a 463 pazienti con i propri familiari, ognuno dei quali è rimasto in struttura in media 28 giorni. Questi sono i numeri di Casa Emilia, la struttura che la Fondazione Sant’Orsola ha inaugurato per offrire accoglienza gratuita a chi, arrivando da fuori regione, deve rimanere in città per ricevere le cure di cui ha bisogno.

Per sostenere il progetto e riuscire a rispondere a sempre più richieste la Fondazione lancia la campagna di raccolta fondi ’La gioia di non essere soli’ grazie a cui tutti, in tutta Italia, potranno dare un piccolo contributo con un SMS o una chiamata al numero solidale 45597.

L’iniziativa sarà attiva da domenica al 10 marzo prossimo ed è possibile contribuire con una donazione di 2, 5 o 10 euro a seconda del canale utilizzato.

"La Fondazione Sant’Orsola e il suo impegno sottolinea come Bologna sia una delle capitali della solidarietà che, unita a una sanità pubblica molto forte e qualificata, è in grado di aiutare chiunque si trovi in difficoltà – afferma Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom –. Rinunciando a un caffè in favore di un SMS solidale chiunque può aiutare la Fondazione nella sua missione".

E poi "abbiamo deciso di sottolineare – spiega Trilli Zambonelli, consigliere d’amministrazione di Fondazione Sant’Orsola – il valore aggiunto di un’esperienza come Casa Emilia, che non solo rende possibile restare a Bologna per curarsi, ma lo fa mettendo a disposizione un luogo di comunità, una casa capace di diventare davvero, grazie anche alla presenza dei volontari, una seconda famiglia, dove vivere davvero la gioia di non essere soli".

Oltre ad avere portata nazionale e il sostengo di Confcommercio Ascom, la raccolta fondi puó contare anche sul Bologna Calcio che, venerdì 23 febbraio in occasione del match Bologna-Verona, promuoverà la campagna.

"Lo spirito di solidarietà fortunatamente è molto diffuso, la fondazione conta su una rete persone a cui sta a cuore il prossimo e che ogni giorno lanciano il cuore oltre l’ostacolo – conclude Giacomo Faldella, presidente della Fondazione Sant’Orsola –. Questo ci spinge a dare sempre di più per chi si trova in difficoltà".

La raccolta è inoltre supportata e promossa in tutta la città attraverso siti, bancomat e le comunicazioni ai clienti di Banca di Bologna e BCC Felsinea, così come sui dispositivi di Up-Day per i buoni pasto, e con locandine e spot sugli schermi nei punti vendita Comet dell’area bolognese.

Alberto Biondi