Fondazione Sant’Orsola. Per i più piccoli e nel verde. Ecco il Parco della Luna

Sorgerà tra il padiglione 13 e il viale centrale del Sant’Orsola, nel prato sotto un cedro centenario. Sarà uno spazio immerso nel verde, grazie alle ampie vetrate, dove i piccoli pazienti ricoverati in ospedale potranno giocare, suonare, far correre la propria creatività. È il Parco della Luna, il nuovo progetto di Fondazione Sant’Orsola, che prende in prestito il nome dal titolo di una canzone di Lucio Dalla.

Il progetto architettonico è già stato selezionato per la quinta edizione della Biennale di Architettura di Pisa all’interno della manifestazione ‘La Città condivisa. L’architettura per un nuovo equilibrio sociale’, per la sezione ‘La cura’. Il Parco della Luna sorgerà a fianco del giardino terapeutico per la pediatria e occuperà 40 metri quadrati, suddivisi in due locali, che potranno anche diventare un unico grande spazio, più i servizi igienici. Sarà realizzato con soluzioni sostenibili: per tutelare il verde e gli alberi circostanti sarà garantita la traspirabilità del suolo costruendo il padiglione su una piattaforma leggermente sollevata da terra.

Qui i bambini e le bambine, le ragazze e i ragazzi ricoverati nel padiglione 13 potranno essere accompagnati per svolgere a fianco dell’ospedale attività dalla pet therapy alla musicoterapia. Qui potranno essere accolti anche i figli di chi deve venire al Sant’Orsola per un esame o per far visita ad un proprio caro e non sa a chi affidare i propri figli o non vuole farli entrare nei reparti dell’ospedale. "Questo spazio – racconta il presidente di Fondazione Sant’Orsola, Giacomo Faldella – sarà accessibile ai bambini e alle bambine di tutti i reparti, in collaborazione con tutte le associazioni che vorranno utilizzarlo. Sarà un luogo di condivisione e apertura, dove i bambini potranno esprimersi liberamente, un luogo dove far correre la loro fantasia, con laboratori per la creatività che stiamo già progettando insieme alla Fondazione Dalla". "L’idea dell’architettura – racconta l’architetto Simone Gheduzzi di Diverserighestudio – è quella di assimilare la forma del padiglione a quella dell’alveare, costruendo una architettura per bambini, adattabile nel tempo". La progettazione esecutiva è tuttora in corso. Per realizzare il Parco della Luna si stima servano comunque almeno 120mila euro, compresi gli impianti e le soluzioni innovative che saranno adottate. La raccolta fondi parte dai 24.500 euro donati nel corso dell’iniziativa che la Fondazione Dalla ha organizzato il 4 marzo scorso, quando Lucio avrebbe compiuto 80 anni. "Il nostro obiettivo – spiega il presidente Faldella – è raggiungere la cifra necessaria entro la primavera del 2024 per poter inaugurare il Parco della Luna tra un anno".