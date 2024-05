Fondazione Sant’Orsola. Progetti illustrati in piazza

Dieci piazze nel cuore della città dove sono stati illustrati altrettanti progetti. La Fondazione Sant’Orsola ha portato ’in piazza’ ieri tutte le attività che sta realizzando all’interno dell’ospedale grazie alla generosità dei bolognesi. Ogni postazione è stata dedicata a un progetto, dal nuovo Day hospital per l’oncologia femminile alla musicoterapia per i bambini, dal Parco della luna per i piccoli ricoverati in pediatria al Centro per il benessere dei pazienti.

"Siamo nati nel 2019 e oggi vogliamo uscire dall’ospedale per far conoscere a tutti quel che insieme stiamo realizzando – sottolinea Giacomo Faldella, presidente della Fondazione –. Progetti concreti che possono davvero migliorare l’accoglienza dei pazienti e il sostegno a chi vive un percorso di cura".

"Siamo lieti di aver offerto lo spazio di Galleria Cavour 1959 per sostenere un progetto della Fondazione Sant’Orsola così importante come il nuovo day hospital oncologico femminile – commenta Paola Pizzighini Benelli, amministratore unico di Magnolia Srl che gestisce anche Palazzo Boncompagni –. Sono convinta che questo sia solo il primo passo di un’importante collaborazione che proseguirà nel tempo. Stiamo già immaginando dei percorsi insieme per accogliere i pazienti seguiti dalla Fondazione in visite dedicate a Palazzo Boncompagni affinché ne possano apprezzare la suggestiva bellezza e le opere che la dimora papale contiene".

Sono stati oltre 3.200 i cittadini che si sono fermati nelle postazioni di piazza Maggiore, Nettuno, de’ Celestini, de’ Calderini, delle vie Ugo Bassi, Rizzoli, Indipendenza, Orefici, in Galleria Cavour e ai Giardini Margherita per chiedere informazioni su iniziative e i progetti attuati, prendere contatti e molti hanno già offerto il loro contributo: alle 17 di ieri erano 10mila gli euro raccolti.

