Fondazione scienze religiose, focus sull’origine del conflitto

Un incontro per offrire un faro sulle violenze e sul conflitto in Medio Oriente. La Fondazione per le Scienze religiose (Fscire) lo organizza mercoledì alle 17.30 nella chiesa di Santa Maria della Pietà, in via San Vitale 112 e 114: un luogo simbolico dove da tre anni ogni mattina le campane suonano a morto e dove le voci dei testimoni sono rappresentate dentro e fuori l’edificio. Da due anni, inoltre, la foto ‘Grief in Gaza’ di Mohammad Salem è esposta per chi passa in strada, mentre attende ancora autorizzazione il progetto di ricordare nel restauro della palladiana antistante i 253 deportati da Hamas il 7 ottobre, presentato al Capo dello Stato nella sua recente visita.

"Oggi davanti al dolore e alla preoccupazione per ciò che è accaduto e accade in Medio Oriente e per le sue conseguenze, la Fondazione per le Scienze religiose vuole offrire elementi di giudizio e punti di vista che non siano parte di una semina di odio che impressiona", scrivono da Fscire.

All’incontro sarà presente Loay Alshareef, influencer e promotore del dialogo interculturale tra arabi ed ebrei. Mussulmano osservante di origine Saudita, Loay è un attivista contro la disinformazione antisemita e un sostenitore degli Accordi di Abramo. La sua storia e la sua voce portano un messaggio di cambiamento, tolleranza e pace, che sono esemplari e necessari nel montare di un odio non inarrestabile.

Ci sarà anche Agnese Pini, direttrice di Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, la Nazione, il Giorno e Luce!, così come Alberto Melloni, titolare della cattedra Unesco sul pluralismo religioso e sulla pace, che offrirà un’analisi storica dei meccanismi latenti del discorso antisemita, che "si attivano in un secondo e si spengono in un secolo".

Appuntamento quindi, come detto, nella chiesa di Santa Maria della Pietà. È richiesta la prenotazione: per prenotarsi basta inviare una email all’indirizzo di posta elettronica segreteria@fscire.itð 051.239532. Sul sito online della Fondazione – www.fscire.it – disponibile il programma di tutte le iniziative proposte e dei vari appuntamenti.