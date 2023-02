Fondazione Unipolis ’Città che cambiano’ al DamsLab

Prende il via oggi, alle 17.30, il ciclo ’Cose che cambiano’ promosso dalla Fondazione Unipolis, in collaborazione con il DamsLab, che ospita la rassegna (piazzetta Pasolini 5b). Il ciclo si apre con ’Città che cambiano’ con Marisa Parmigiani, direttrice Fondazione Unipolis, e Roberta Paltrinieri, responsabile scientifico DamsLab. Un’intervista doppia condotta da Roberta Franceschinelli (Fondazione Unipolis) a Davide Agazzi, cofondatore di From, esperto di innovazione ed economie urbane e a Silvia Cafora, architetta.