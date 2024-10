Fondazione Yunus e lo sport in città: "Serve valorizzare il ruolo sociale"

L’obiettivo è indagare la transizione dello sport, capendo la direzione. Trovando, soprattutto, un punto di equilibrio tra una vocazione popolare, basata su floride micro realtà, e una improntata al business, come insegnano le grandi società. L’ultima ricerca della Fondazione Yunus, promossa in occasione della Giornata italiana del social business (in programma giovedì) mette nero su bianco la percezione dei bolognesi rispetto all’impatto sociale dello sport.

Diversi i macro quesiti posti a un campione distribuito nell’intero territorio della Città metropolitana, con un 59% di uomini e un 39% di donne e una distribuzione equa delle varie fasce d’età (la più rappresentata, con il 37%, quella over 45). Innanzitutto, poco meno del 40% ritiene che l’offerta sportiva favorisca "molto" l’integrazione sociale ("abbastanza" per il 32,7%; "poco" per il 23,1% e "per nulla" il 7,2%). Ma non solo: per la metà degli intervistati (46,6%) lo sport contribuisce a migliorare "molto" il benessere psicofisico ("abbastanza" per il 31,5% e "poco" per il 21,9%), mentre il 31,7% è convinto che le iniziative sportive a Bologna incidano "molto" sul rafforzamento del senso di comunità cittadina ("abbastanza" per il 32,9%, "poco" per il 29,3% e "per nulla" per il 6%). Non da ultimo, il 32% è convinto che lo sport possa diventare un importante attrattore turistico sotto le Torri e risponde "molto" ("abbastanza" per il 31,2%, "poco" per il 24%, "per nulla" per il 12,4%).

A fronte di una percezione diffusa sul ruolo dell’attività sportiva a livello sociale e sul suo potenziale, quindi, emerge anche un’incongruenza rispetto all’organizzazione e al mondo in cui le attività vengono strutturate o declinate: per il 40,6% del campione le infrastrutture sportive in città sono "poco" idonee alla richiesta del territorio ("abbastanza" per il 33,1%, "molto" per il 19,9% e "per nulla" per il 6,4%). E ancora: il 38% degli intervistati, di fronte alla domanda se lo sport sia capace di generare economie giuste in città, risponde "poco" ("molto" per il 31,2%, "abbastanza" per il 24%, "per nulla" per il 6,4%).

"Da un lato si riconosce il valore dello sport e e delle infrastrutture – puntualizza Marco Marcatili, direttore sviluppo di Nomisma e segretario generale della Fondazione Yunus –. Quasi due persone su tre riconoscono come a Bologna lo sport sia un campionato interessante da un punto di vista economico-sociale, ma a noi interessa guardare al futuro e a quel 30%, quindi un intervistato su tre, che non vede ancora il modo in cui l’attività generi comunità".

Allo sport, insomma, viene riconosciuto un ruolo di "attivatore sociale", ma non basta. "Questo – prosegue Marcatili – fa il paio con la tendenza dello sport di essere troppo micro, troppo sociale, oppure troppo votato al business. I bolognesi ci dicono questo: il valore sociale viene riconosciuto, ma occorre organizzare meglio le attività". Per il direttore sviluppo di Nomisma, poi, "lo sport è quello che era la cultura a Bologna qualche anno fa: un motore di sviluppo e non uno spazio esclusivo, di élite".

"Questo non significa che deve diventare un business, ma deve ad esempio organizzare un gruppo dirigente per le raccolte fondi, la gestione delle risorse, la parte educativa. Se lo sport si inoltra nel social business, c’è la possibilità di allargare la partecipazione: è importante mettere in connessione la parte più popolare con quella che genera comunità".