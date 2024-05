Fondazione Yunus. Il ricordo di Prodi : "Giovanni Bersani, un uomo speciale"

"Di persone come Giovanni Bersani ne sono esistite poche, è stato un uomo speciale". È questo il ricordo dell’ex premier Romano Prodi – ieri in qualità di presidente della fondazione per la collaborazione fra i popoli –, a dieci anni dalla scomparsa del senatore Giovanni Bersani, durante "YunuStage", promosso dalla Fondazione Yunus, ieri dalle 18.30 al cinema teatro Bristol. Nell’ambito della rassegna ha avuto luogo il talk show "Cooperazione allo sviluppo", promosso in collaborazione con Mcl Bologna in occasione del decimo anniversario della morte del politico bolognese.

"È partito dai campi italiani del secondo dopoguerra fino a portare la sua esperienza nazionale in Africa – continua Prodi –. Qui ha portato il suo spirito pratico, per una vita vissuta in modo coerente e dal senso concreto". Ma sono stati anche altri i temi trattati durante l’evento. Dal ruolo del territorio per i percorsi di cooperazione internazionale fino alla collaborazione tra istituzioni, Ong e aziende e modelli di business sostenibili.

In dialogo con Prodi anche Valerio Baroncini, vicedirettore de il Resto del Carlino, che ha raccontato l’impegno del giornale per la candidatura al premio Nobel proprio di Giovanni Bersani. "Nel settembre del 2010, dopo una nostra intervista a Bersani è nato un movimento spontaneo per spingere la sua candidatura al Nobel. Una persona che ha vissuto sia dentro Bologna che dentro il mondo e un uomo di grandi utopie e grande realismo. Infatti, la sua grande forza è stata quella di non avere paura e portare avanti le sue idee con grande coraggio", dice Baroncini.

E poi anche la memoria di un amico di Bersani, quale è stato Daniele Ravaglia, vicepresidente Confcooperative Terre d’Emilia: "Le sue iniziative univano e avevano una visione ampia molto lontana. Ha dato un futuro a zone che non lo avevano. In poche parole un visionario".

Non è mancato il ricordo di Alice Fanti, direttrice di Cefa, onlus fondata dallo stesso Bersani. "Il legame col territorio lo abbiamo nel dna. Partendo dalle persone ha dato vita a un modello vincente di cooperativismo". L’idea che Bersani aveva dello sviluppo trova d’accordo anche Giuseppe Torluccio, vicepresidente Fondazione Yunus Italia, secondo il quale ha "ridato speranza a chi l’aveva persa e ha migliorato la società partendo dal singolo individuo".

Parlando di cooperazione, allora, è intervenuta anche Raffaella Campaner, prorettrice dell’Alma Mater, definendo il modello un "elemento chiave e importante per tutte le università italiane. Tant’è che ora tutte hanno almeno una delega o progetti su sviluppo sociale, economico e culturale. Oltre a promuovere una visione dell’impegno sociale delle università".

