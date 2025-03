Fondazione Yunus. Nasce un’alleanza imprese-terzo settore per il problema casa

di Giorgia De CupertinisDa una parte, l’esplosione del mercato degli affitti brevi e un elevato numero di abitazioni sfitte, dove la quota di patrimonio immobiliare residenziale inutilizzato in città arriva a superare l’8%. Dall’altra, un ventaglio di proposte per tentare di sciogliere il nodo-affitti, ostacolo che ancora oggi rende sempre più complicata la ricerca di un alloggio a prezzi accessibili. Come? Riunendo voci, analisi e nuove idee. Il rapporto ‘Next Welfare - Abitare a Bologna’ - presentato ieri nella sede di Fondazione Yunus e promosso da Cisl, Acli, Confcooperative Terre d’Emilia, Emil Banca con il supporto di Lavoropiù, Renner, Opera Salesiana Castel de Britti Cnos-Fap - ha così voluto affrontare in profondità il tema dell’abitare.

L’idea, infatti, come ricordato dal vicepresidente di Fondazione Yunus, Giuseppe Torluccio "è quella di riunire diversi attori che, insieme, possano mettere sul campo soluzioni concrete". "La situazione è molto complessa. Oggi, anche coloro che lavorano, non sempre riescono a sostenere i costi dell’affitto o a trovare casa - spiega Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli di Bologna – e spesso devono dare le dimissioni per tornare nella propria città d’origine, perché almeno lì hanno delle famiglie che possono sostenerli".

Le proposte presentate ieri, in tandem con Cisl, guardano anche alle seconde case sfitte in Appennino, "specialmente quelle situate nelle zone meglio collegate alla città, quindi raggiunte dai mezzi e soprattutto dal treno lungo la Porrettana – prosegue Pazzaglia – e che spesso, non utilizzate, vengono lasciate all’incuria. In questo caso, con la collaborazione degli altri partner, penseremo a un fondo dedicato alla ristrutturazione di questi alloggi. Ci sono tante famiglie che si rivolgono a noi e affitterebbero volentieri una casa in Appennino, pur facendo i pendolari, perché i costi degli affitti in città sono ormai altissimi".

A inserirsi nel contesto è anche l’esperienza di Habitat Bologna, promossa da Confcooperative Terre d’Emilia, nata con lo scopo di promuovere forme di abitare collaborativo: "Senza abitazione – ricorda il vicepresidente Daniele Ravaglia – non c’è lavoro, studio, possibilità di vivere insieme. Per questo servono risposte diversificate". Non solo. "La cooperazione tra attori pubblici e privati è la chiave per trovare soluzioni concrete e sostenibili. Da Emil Banca – ricorda il presidente Gian Luca Galletti – siamo impegnati a sostenere progetti di riqualificazione che non consumano nuovo territorio, ma recuperano e rendono accessibili spazi già esistenti".

A chiudere l’incontro è stata la vicesindaca Clancy: "Il pubblico sta intervenendo ristrutturando il suo patrimonio abitativo e fornendo incentivi ai proprietari privati per mettere a disposizione il loro patrimonio sfitto. Stiamo anche lavorando ad alleanze e cooperazioni con imprese, sindacati e terzo settore. Dobbiamo evitare l’espulsione dei ceti più fragili per l’arrivo di redditi più forti". Infine, per ciò che riguarda gli affitti brevi, Clancy lamenta la carenza di una legge nazionale "per affrontare grandi multinazionali". "Dobbiamo evitare – conclude – che ci sia la presenza di multiproprietari sulle piattaforme" sottolineando inoltre come, dopo la legge della Regione Toscana, il Comune di Bologna stia dialogando con la Regione Emilia-Romagna per dare vita a una norma analoga.