Fondazione Yunus, tour tra i canali

"Un progetto per conoscere la rete di canali che protegge la città". È fissata per oggi la prima tappa di ‘Canali in tour’, iniziativa promossa da Fondazione Yunus e Canali di Bologna insieme con altri partner e articolata in quattro incontri focalizzati ciascuno su un aspetto specifico della gestione dell’acqua, della rigenerazione urbana, dell’innovazione e della valorizzazione del patrimonio idraulico cittadino. Oggi pomeriggio, alle 18, ecco allora il primo appuntamento nella sala stampa del Dall’Ara in collaborazione con il Bologna.

L’obiettivo del percorso è "creare un processo di ascolto attivo con la popolazione a seguito degli eventi alluvionali che hanno comportato effetti sulla comunità e sul territorio", ma anche "attivare un percorso di riconoscibilità dei consorzi Canali di Bologna e dell’operato tecnico svolto" e "far conoscere i canali e far capire quanto sono importanti non solo come infrastrutture per la gestione dell’acqua, ma anche come patrimonio culturale, storico e turistico della città".

Canali in Tour continuerà poi il 15 maggio, sempre alle 18, quando alle Terme di San Petronio in via Irnerio 10 ci sarà l’incontro dedicato a canali, terme e turismo. Il 28 maggio, poi, al bar Dyva di via Andrea Costa spazio al racconto del format ‘Obeya’, mentre il 15 giugno l’ultimo evento dedicato al MAMbo di via Don Minzoni indagherà l’area attorno al Cavaticcio e dell’antico porto di Bologna, con un focus particolare sull’energia pulita.

red. cro.