Fondi alle aziende green "Obiettivo sostenibilità"

Il Comune di San Lazzaro di Savena ha stabilito l’assegnazione di contributi (22mila euro in totale) a piccole e micro-imprese del territorio che costituiscono l’economia di prossimità, a parziale rimborso di spese sostenute per interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici. L’obiettivo è di ridurre i costi delle piccole e micro imprese del territorio riducendo le emissioni climalteranti come prvisto dal Paesc, Piano d’azione per l’energia sostenibile del Comune di San Lazzaro di Savena. Possono presentare domanda di contributo tutte le piccole e micro-imprese che hanno almeno una sede operativa sul territorio, operanti nel settore del commercio, turismo, ristorazione, ricettivo, servizi, artigianato e artigianato artistico. Sono ammesse le spese sostenute dal primo aprile 2023 al 31 dicembre 2023 per sostituzione o efficientamento dei sistemi di illuminazione interna dei locali, dei sistemi di illuminazione esterna pertinenziali all’attività di imprese eo delle insegne di esercizio, purché realizzati e gestiti conformemente alle disposizioni in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso e sostituzione o efficientamento di apparecchiature connesse all’attività di impresa. Saranno ammesse domande relative a spese analoghe, lasciando la possibilità al richiedente di motivare in fase di richiesta il beneficio in termini di riduzione dei consumi energetici, e specificando i dettagli dell’investimento per cui viene richiesto il contributo. Le domande possono essere presentate entro il 20 marzo allo Sportello per il Cittadino del Comune, tramite posta raccomandata o posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo [email protected]

"L’amministrazione, nel corso degli anni, ha intrapreso numerose azioni verso quella che viene definita transizione energetica dell’ente pubblico – sottolinea il sindaco Isabella Conti –. Oltre a stabilire un giorno di smart a settimana per tutti i dipendenti, abbiamo proceduto alla revisione e ottimizzazione degli orari di accensione dell’illuminazione pubblica. Solo l’anno scorso abbiamo risparmiato oltre 430.000 kWh rispetto al 2021: risparmio che si aggiunge a quello degli anni precedenti grazie alla riqualificazione a Led di buona parte degli impianti. Nel 2023 sono stati stanziati anche 2 milioni di euro per la realizzazione di 900 kW di impianti fotovoltaici sugli immobili comunali, e parte di questi saranno destinati all’autoconsumo degli immobili pubblici. Abbiamo inoltre partecipato a un bando regionale per promuovere la costituzione di una comunità energetica rinnovabile".

Zoe Pederzini