Fondi e commissario, pressing di Bonaccini

Il commissario ancora non c’è, e i soldi nemmeno, almeno non tutti quelli che servirebbero. Un miliardo e 933 milioni entro l’autunno per fare i lavori necessari per sistemare fiumi, argini, strade e frane, secondo le stime della Regione. Saltato il consiglio dei ministri che avrebbe dovuto varare il ddl sulla ricostruzione, e probabilmente anche nominare il commissario, sale il pressing nei confronti del governo in vista del cdm di martedì. "Dopo l’alluvione ci hanno chiesto una stima dei danni e lavorando giorno e notte l’abbiamo consegnata: 8,8 miliardi – dice in mattinata il governatore Bonaccini –. Non servono tutti subito, ma ne servono 1,8 per sistemare frane, fiumi e strade prima dell’autunno, per evitare che nuove piogge possano causare altri danni. Vogliamo collaborare col governo, ma abbiamo bisogno di risposte". Nel pomeriggio, invece, tocca alla vice Irene Priolo, che dà conto di una lettera firmata da Bonaccini e inviata alla Protezione civile. E la stima dei danni sale. "Il fabbisogno – dice Priolo – cresce da 1,870 a 1,933 miliardi, anche perché passano le settimane e gli interventi continuano ad andare avanti". Non solo, ma molti lavori sono già in corso con fondi anticipati dai Comuni. Sono stati avviati interventi per 521 milioni, spiega Priolo, "tutti in debito fuori bilancio, perché finora dal governo abbiamo ricevuto in cash solo 30 milioni".

E il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, lancia l’allarme default per i bilanci di piccoli e medi Comuni, che "rischiano di vedere i conti saltare con tutte le conseguenze del caso per i cittadini". "Se non si interviene con un commissario, delle risorse e una norma per coprire la somma urgenza – avverte –, rischiamo di allargare ancora di più i problemi". Quanto al commissario, al netto del ballottaggio tra Nicola Dell’Acqua e Giuseppe Vadalà, le tensioni nel governo sono la spia di una partita tutt’altro che chiusa. Lepore riassume gli umori: "Vadalà o Dell’Acqua? Basta che sia leale e arrivi presto".