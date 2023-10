Fondi e nuovi film in regione. E i set invadono le strade cittadine

Undici nuove produzioni, e storie, per 1,1 milioni di euro finanziati dalla nostra regione. È l’esito della seconda sessione di valutazione del Bando rivolto a imprese nazionali e internazionali, che si traduce in nuovi set in Emilia-Romagna, con grandi titoli dopo quelli che già hanno contraddistinto il 2023 come Ferrari di Michael Mann e Rapito di Bellocchio. "Un alto livello" che sottolinea anche Fabio Abagnato, responsabile di Emilia-Romagna Film Commission che dunque valorizzerà anche storie che si dipartono dalla nostra città. Ad esempio quella di Boxeo Havana Social Club di Cristiano Regina, prodotto da Articolture srl, sulla storia dell’ex pugile e guida turistica bolognese Samuel Fabbri che nella sua palestra cubana ospita generazioni di aspiranti pugili. E se fra i protagonisti delle storie ci sono Giovannino Guareschi -Non muoio neanche si mi ammazzano, film tv con la regia di Andrea Porporati; la grande Miriam Makeba nel documentario di Idil Ibbrahim ed Enrico Berlinguer nei suoi ultimi anni narrati da Samuele Rossi, fra i progetti supportati ci sono anche Il treno dei bambini, diretto da Cristina Comencini per Palomar e tratto dal bestseller; L’isola degli idealisti di Elisabetta Sgarbi, la seconda stagione della fortunata serie Bad Guy e Adriatica (Grenolandia). Legato a Bologna è anche Diari della liberazione, storie di resistenza al femminile durante la seconda guerra mondiale nella visione di Matteo Parisini, che già aveva indagato il mondo di Ghirri, e Ladoc. Fra i progetti rientra anche L’Orto americano di Pupi Avati, che però non sarà girato sotto le Torri, a differenza di Ma chi ti conosce di Francesco Fanuele, con Simona Tabasco e prodotto da Italian International Film – Gruppo Lucisano– che già da giorni ha iniziato le riprese, fra cui quelle ai Giardini Margherita (foto).

Proprio per questo set, il Comune ha emesso un’ordinanza di modifiche alla viabilità fra lunedì pomeriggio e sabato 21 ottobre fra strade della Cirenaica e le vie Murri, Albini e Barozzi. Provvedimenti al traffico, da domani al 31 ottobre, anche per un altro set, quello di Bologna brigante, con la regia di Giuseppe Martone Junior che narra le vicende di un giovane 24enne trasferitosi in città dalla Calabria. Le vie interessate alle chiusure, in questo caso, sono Val D’Aposa, Santa Margherita, Saragozza, Fondazza, Vicolo Broglio, San Vitale, piazza XX Settembre