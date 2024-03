Fondi Gal anche ai contadini del weekend

Il gruppo di azione locale dell’Appennino è il più ricco fra i Gal dell’Emilia-Romagna. La Regione, per il periodo che va dalla seconda parte del 2024 al termine del 2027, ha assegnato al Gal ben 12,6 milioni di euro per la realizzazione di progetti proposti da enti pubblici e soggetti privati. "L’assegnazione del budget più alto di sempre – esordisce soddisfatto il presidente Tiberio Rabboni – premia il lavoro fatto: abbiamo finanziato 405 progetti. Continueremo con il sostegno al turismo sostenibile e alle produzioni agroalimentari tipiche dell’Appennino. Inoltre la Regione ha riconosciuto una maggiorazione legata alle dimensioni e alla popolosità del territorio Gal che conta 129 mila abitanti".

Le imprese saranno al centro dei nuovi programmi con un budget pari al 70% delle risorse disponibili. Per la prima volta potranno partecipare ai bandi anche i soggetti che esercitano l’agricoltura come seconda attività. "Siamo riusciti ad allargare la platea delle imprese finanziabili alle micro-imprese dell’Appennino, i cui titolari per vivere devono fare anche un altro lavoro". Precisa Rabboni che posegue: "Un’altra cosa di cui andiamo fieri è l’estensione delle misure alle attività extra agricole. Anche qui siamo stati primi in Emilia-Romagna: nel periodo che si sta concludendo abbiamo finanziato circa 150 progetti non agricoli". I bandi pubblici concederanno alle imprese contributi pari al 50% delle spese ammissibili in montagna e al 40% in collina, con una maggiorazione che può raggiungere il 60% nel caso di agricoltori under 40 e l’avviamento di imprese extra agricole. Tra le azioni finanziate la castanicoltura, la trasformazione in azienda, la protezione dal dissesto idrogeologico e le produzioni tipiche dell’Appennino. Sono inoltre previsti contributi a fondo perduto destinati alle imprese extragricole che presentino progetti di diversificazione e qualificazione dell’attività esistente, di trasformazione e commercializzazione di produzioni tipiche e per l’avviamento di nuove piccole imprese.

Ai bandi Gal, per disposizione regionale, potranno partecipare solo le imprese che non hanno i requisiti e le caratteristiche dimensionali per aderire agli omologhi bandi della regionali, così da permettere una più efficiente ripartizione delle risorse pubbliche. Il restante 30% finanzierà le iniziative proposte dagli enti pubblici, tra cui la riqualificazione dei piccoli borghi, la viabilità interpoderale, la sentieristica e la promozione dell’offerta turistica con una copertura fino al 100%.