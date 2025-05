Fondi metropolitani per le case inagibili

Si è aperto l’avviso pubblico per l’erogazione delle risorse del Fondo di comunità metropolitano per il sostegno alle persone colpite da frane e allagamenti in montagna a causa delle alluvioni, ad opera dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese. Le risorse ammontano a 41.041 euro e interessano i cittadini di Gaggio Montano, Marzabotto, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro. Le risorse sono destinate alle abitazioni che hanno subito danni e che, per questo, sono state dichiarate inagibili: 2.650 euro per le prime case, 800 euro per le seconde e 1.650 euro per le prime abitazioni inibite solo temporaneamente. "Pur consapevoli che i danni subiti dalle persone sono molto maggiori di quanto può essere loro ristorato con questa azione – dichiara Alessandro Santoni, presidente dell’Istituzione dei servizi sociali educativi e culturali dell’Unione – il nostro obiettivo è comunque offrire un primo e parziale supporto concreto ai nuclei familiari colpiti". Le domande vanno presentate entro il prossimo 31 maggio. "Vanno ringraziati tutti coloro che hanno fatto una donazione che abbiamo potuto tradurre in un piccolo aiuto per le famiglie che sono state colpite da frane e alluvioni", dichiara Valentina Cuppi, presidente dell‘Unione dell‘Appennino.