Fondi per gli alberi monumentali Check-up al gelso bicentenario

Sono i ‘giganti verdi’, quelli che affondano saldamente da oltre due secoli le radici nel suolo, testimoni silenziosi dei numerosi cambiamenti del territorio: gli alberi monumentali tutelati a livello regionale presenti a San Lazzaro sono quattro. Si tratta di due querce site una in via Andreoli e una in via Gaibola, di un gelso sito in via Palazzetti e di un cipresso che si trova in via Idice. Per la manutenzione e la valorizzazione di queste bellissime piante, che pur essendo cresciute in aree di proprietà privata, rivestono un grande valore pubblico la Regione ha concesso al Comune un finanziamento di 22mila euro.

Proprio al primo posto nella classifica regionale delle piante finanziate si è piazzato il gelso di via Palazzetti, un colosso di circa 250 anni di età alle cui cure la Regione ha assegnato circa 10mila euro. Con queste risorse sono già stati effettuate indagini sulla salute della pianta, piccoli interventi manutentivi, mentre a settembre verrà realizzata una staccionata con apposita cartellonistica per valorizzare la pianta. La tutela regionale si estende poi oltre alle piante singole anche ai filari: fra questi risultano monumentali il filare singolo di cipressi lungo il bordo della dolina della Spipola di proprietà del Parco dei gessi e un doppio filare di Cipressi di proprietà privata lungo via della Croara.

"Gli alberi monumentali rappresentano un patrimonio ecologico straordinario – sostiene Beatrice Grasselli, assessore all’Ambiente del Comune di San Lazzaro –. Oltre al grande valore sul piano paesaggistico, queste piante svolgono funzioni ecologiche fondamentali sia per quanto riguarda l’accumulo di carbonio sia per quanto riguarda la relazione con altre specie animali e vegetali".

"Le piante centenarie – aggiunge Beatrice Grasselli – sorprendono con la loro bellezza e per la tenacia con cui hanno saputo resistere ai profondi cambiamenti del territorio. Nostro dovere oggi è tutelarle e promuovere la loro conoscenza, in particolare fra i più giovani perché possano apprezzare concretamente le meraviglie della natura".

Zoe Pederzini