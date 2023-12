Fondi per i cimiteri monumentali

Si è concluso da poco un bando regionale per sostenerne le attività di promozione culturale dei cimiteri storici e monumentali. Si tratta di luoghi dove si trovano edifici e monumenti di rilevanza storico-artistica e valore culturale come siti della memoria collettiva, dove si tengono attività per la conoscenza del luogo ed è prevista l’apertura al pubblico. Nella Città metropolitana ce ne sono quattro: Cimitero della Certosa di Bologna, Cimitero del Piratello di Imola, Cimitero di Medicina e Cimitero di San Giovanni in Persiceto e tutti entreranno in un itinerario regionale che ne annovera altri undici tra Rimini e Piacenza. Riconoscere e valorizzare questi luoghi di memoria è l’obiettivo della Regione Emilia-Romagna, che dopo l’approvazione a dicembre scorso della legge 21 sui cimiteri monumentali e storici, ha varato il bando che consente il riconoscimento dei siti e la concessione di contributi.

