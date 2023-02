Fondi per il commercio di vicinato: "Pochi progetti finanziabili"

Molte domande, dubbi e perplessità ieri pomeriggio alla Casa della conoscenza di Casalecchio dove ha preso il via il ciclo di incontri di presentazione del bando intitolato ‘Il piccolo commercio al centro’. Iniziativa dei comuni di Zola e Casalecchio rivolto ai negozi di vicinato, che mette sul tavolo quasi 400mila euro di contributi a fondo perduto a sostegno di progetti e investimenti sul potenziamento e la valorizzazione delle attività del commercio locale.

Una trentina di operatori, oltre a rappresentanti di categoria e amministratori, hanno posto domande prima di tutto al sindaco Bosso che nella sua premessa ha anticipato la possibilità che l’amministrazione comunale possa aumentare l’entità dei fondi (384mila euro per la precisione) provenienti dal fondo di perequazione costituito in seguito al raddoppio del centro commerciale Gran Reno. "Questa è la fase in cui si impostano i progetti, si mettono sul piatto le idee e speriamo che ci sia voglia di progettare iniziative utili a mantenere e sostenere il piccolo commercio e la vita delle comunità", hanno premesso in sintonia il sindaco Bosso e l’assessora alle attività produttive di Zola, Norma Bai. Poi è toccato alla coordinatrice del progetto, Elena Farnè, illustrare il dettaglio del bando, al quale possono partecipare solo le micro e piccole imprese del commercio di vicinato di Casalecchio e Zola, così come elencate nelle aree di Casalecchio (Croce, San Biagio, Marullina, e lungoPorrettana, centro storico e Ceretolo) e poi di Zola (Ponte Ronca, capoluogo e Riale).

"Sono progetti collaborativi che mettano insieme almeno tre commercianti e che siano in grado di contribuire anche al benessere delle comunità locali", hanno chiarito i relatori. A conti fatti, ammesso che i progetti selezionati si aggiudichino il massimo stabilito, ovvero 32mila euro, si potranno finanziare solo 12 progetti. Decisamente pochi, secondo i più critici. "E’ un bene che ci sia un investimento a favore delle attività di vicinato anche se proviene dall’ampliamento di un centro commerciale al quale ci siamo opposti – aggiunge Elisa Filippini di Confesercenti Casalecchio –. Lavoreremo a fianco dei nostri associati anche se non sarà semplice mettere in sintonia almeno tre commercianti".

Gabriele Mignardi