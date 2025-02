Fondi per la Faentina e la Prato-Bologna

Una cabina di regia congiunta fra Emilia Romagna e Toscana per le linee ferroviarie appenniniche (Bologna-Prato, Pontremolese e Faentina), per arrivare a migliorare la vita di chi prende il treno e per fare il punto sugli investimenti previsti nei prossimi anni. Attesi 560 milioni di euro per la linea Prato-Bologna e quasi 250 milioni per la Faentina che consentiranno di migliorare il servizio, ma nel breve periodo comporteranno interruzioni e disagi, soprattutto durante l’estate. È quanto emerso durante il primo incontro fra le due Regioni insieme ai sindaci del territorio, Rfi e Trenitalia (foto, l’assessore della Regione Emilia-Romagna Irene Priolo).