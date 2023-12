Fondi per ospedali e Cau. Nuove tecnologie in arrivo

Fondi per dotazioni tecnologiche, tra le quali una Tac, ma anche per la manutenzione degli immobili. La Giunta regionale ha dato il via libera a una serie di investimenti destinati alle strutture sanitarie. Tra queste c’è l’ospedale di Vergato al quale sono destinati 335mila euro per l’acquisto di una Tac. Più consistenti le risorse decise per il nosocomio di Loiano che vede arrivare nelle sue casse 1,5 milioni di euro per interventi di manutenzione straordinaria ma anche per l’acquisizione di tecnologie biomediche. Ai Cau (Centri assistenza urgenza), che accolgono solo i pazienti non gravi, vengono riservati 72mila euro per permettere l’acquisto di strumentazioni come gli ecografi. La divisione dei fondi tra i vari Cau già presenti sul territorio (Budrio e Vergato) e quelli che saranno inaugurati a breve, Casalecchio di Reno e Navile a Bologna non è, però, stata chiarita. Previsti altri 300mila euro per l’installazione di defibrillatori in diversi punti del territorio bolognese.

Le risorse destinate al territorio, nell’ottica della politica sanitaria regionale, dovrebbero servire a un avvicinamento delle strutture al cittadino, quindi a un allentamento sia delle liste di attesa per le visite che dei Pronto soccorso che, in questo momento, stanno di nuovo vivendo un momento particolarmente difficile a causa dell’aumento delle infezioni sia da Covid che da virus influenzali.

"I Cau di Budrio e Vergato stanno facendo egregiamente il loro lavoro e le cose vanno come previsto – sottolineare Paolo Bordon, direttore generale Ausl di Bologna –. Abbiamo 40 accessi al giorno su Budrio e 18 su Vergato, e sono per lo più attinenti alle situazioni previste. Quelli che non lo sono, naturalmente vengono immediatamente dirottati nei Pronto soccorso". Soffermandosi sull’enorme afflusso di persone nei vari Pronto soccorso, Bordon fa notare che "Bazzano come altri ospedali, in certi momenti dell’anno può avere della pressione. Il punto è che la pressione ce l’hanno sempre per i codici a bassa complessità. Per questo stiamo attivando i Cau".

Monica Raschi