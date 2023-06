Fondi Pnrr, la Finanza vigila sugli ottanta progetti dell’Unione

Operazione trasparenza e vigilanza per gli 81 progetti finanziati dal Pnrr (piano nazionale ripresa e resilienza) nei cinque comuni dell’Unione valli Reno, Lavino e Samoggia.

L’altra mattina infatti nella sala giunta del municipio di Zola Predosa è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza, l’Unione dei comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia e i comuni di Casalecchio, Zola, Sasso Marconi, Monte San Pietro e Valsamoggi per il monitoraggio e il controllo dei progetti di investimento finanziati con i fondi di Pnrr. Si tratta complessivamente di progetti finanziati per un importo di 44,5 milioni di euro da realizzarsi entro la fine del 2026.

Il protocollo è stato sottoscritto dal comandante provinciale della Guardia di finanza di Bologna, Gen. B. Carlo Levanti, e da Massimo Bosso, primo cittadino di Casalecchio, nella veste di presidente dell’Unione.

Presenti anche i sindaci dei Comuni che fanno parte dell’Unione.

Il monitoraggio oggetto dell’accordo che è stato già sottoscritto anche in altri Comuni e unioni della nostra provincia, avverrà attraverso il tempestivo e sistematico flusso informativo che dagli uffici preposti nei cinque comuni, e anche dall’organismo di unione, trasmetterà i dati richiesti al sistema informatico della Guardia di finanza, forza di polizia economico-finanziaria specializzata nella tutela della spesa pubblica nazionale e dell’Unione Europea.

"L’obiettivo del Protocollo è infatti principalmente quello di rafforzare il sistema di monitoraggio e vigilanza sull’esecuzione di opere pubbliche o di servizi e l’erogazione di incentivi per cittadini e imprese connessi alla realizzazione del Pnrr e del Fondo Complementare di matrice nazionale, iniziative nate, come noto, per contribuire a riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 e con l’obiettivo a lungo termine di rendere l’Europa ‘più verde, più digitale, più resiliente’", si legge nel comunicato ufficiale. In tale cornice, l’Unione dei Comuni valli Reno Lavino Samoggia e i cinque Comuni che ne fanno parte, hanno il compito di attuare le progettualità previste (75 quelle dei comuni e 6 quelle di Unione) su cui ricadono i relativi obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo. Gli enti dovranno in sostanza comunicare periodicamente al comando provinciale della Guardia di finanza i dati di sintesi di ciascun intervento e dei relativi progetti esecutivi con la possibilità di segnalare le misure eo i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento.

La durata dell’accordo è collegato all’utilizzo di tutte le risorse finanziarie relative agli interventi previsti e comunque fino al 31 dicembre 2026.

Gabriele Mignardi