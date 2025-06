Fondi regionali per mitigare il caro affitti

La Regione Emilia-Romagna stanzia 10 milioni di euro contro il caro-affitti. Di questi 1,93 milioni destinati esclusivamente al Comune di Bologna per la raccolta di nuove domande, 8 milioni per lo scorrimento delle graduatorie del bando Fondo affitto 2024. Ulteriori 50mila euro finanzieranno le domande di contributo del Programma regionale per la rinegoziazione dei contratti di locazione, rimaste in sospeso nel 2024, per dare sostegno alle famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni nel mercato privato, che hanno subìto un’impennata.