Fondimpresa: formati oltre 140mila lavoratori

Tra il 2021 e il 30 aprile scorso 141 mila lavoratori di oltre 8.100 imprese dell’Emilia-Romagna hanno partecipato a corsi formativi finanziati da Fondimpresa, fondo interprofessionale per la formazione continua costituito da Confindustria e CGIL CISL e UIL. I piani formativi presentati dalle imprese hanno permesso di realizzare oltre 2 milioni di ore di formazione per un valore di oltre 85 milioni di euro. Le imprese dell’Emilia-Romagna aderenti a Fondimpresa, sono oltre 12.600, con quasi mezzo milione di occupati. Il fondo consente di utilizzare le risorse dello 0,30% del monte salari tramite due strumenti: gli avvisi nazionali e il conto formazione di ogni azienda. Sono alcuni dei dati illustrati in occasione dell’incontro ’Protagonisti delle transizioni’ organizzato a Bologna da Orione, organismo bilaterale per la formazione costituito da Confindustria e Cgil, Cisl e Uil dell’Emilia-Romagna. Si evidenzia una grande vivacità delle piccole imprese: il 53% delle aziende che hanno organizzato corsi di formazione con Fondimpresa ha meno di 50 dipendenti. Quasi il 91% dei lavoratori esprime soddisfazione sull’utilità della formazione e sulla trasferibilità nell’attività lavorativa delle conoscenze apprese.