Fondovalle Savena, cantieri al via oggi

Lavori in vista. Come ha comunicato Anas, ente proprietario della strada: "Si informa che da domani (oggi, ndr) inizieranno i lavori di risanamento della pavimentazione della statale 65 bis Fondovalle Savena in tratti saltuari tra Rastignano e Pianoro Vecchio. A partire dalle 9 alle 18 sarà attivo il senso unico alternato, in tratti saltuari per una lunghezza massima di 400 metri, tra il km 0+150 ed il km 8+370 della statale. I lavori e le conseguenti modifiche alla circolazione saranno attuati solo nei giorni lavorativi".