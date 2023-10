La Fondovalle Savena riapre oggi dopo la frana. “Finiti lavori molto complessi”

Bologna, 21 ottobre 2023 – Riapre al transito la Fondovalle Savena, chiusa da marzo scorso a causa di una frana. Le transenne saranno rimosse oggi alle 11 alla fontanella delle "Gole di Scascoli".

Saranno presenti gli amministratori dei cinque comuni interessati (Pianoro, Loiano, Monghidoro, Monzuno e San Benedetto Val di Sambro), referenti della Città metropolitana e delle imprese esecutrici dei lavori. La strada era stata interessata nei primi giorni di marzo del 2023 da una caduta di massi durante una nevicata, che ha sfondato le protezioni esistenti all’altezza delle Gole di Scascoli (al chilometro 13).

Fondovalle Savena, la sindaca Panzacchi: "Finiti i lavori, ora è percorribile"

Il tratto di strada chiuse e la Città Metropolitana stanziò più di 400mila euro. Poi l’importante arteria stradale fu ulteriormente danneggiata dall’alluvione di maggio.

Per la messa in sicurezza del versante franato si sono resi necessari importanti lavori di scavo. Le opere per il ripristino totale sono ancora in corso e hanno un costo totale che si aggira attorno ai 2 milioni di euro, ma, finalmente, oggi, dopo otto mesi di lavori, la strada sarà riaperta al transito.

"Gli interventi per consentire la riapertura sono stati ingenti e si è trattato di un grande lavoro sinergico, in relazione al quale è doveroso ringraziare amministratori e tecnici della Città Metropolitana – sottolinea il sindaco di Monghidoro Barbara Panzacchi –. Altrettanto doveroso è il ringraziamento che va alle ditte esecutrici dei lavori, la Marchesi di Pianoro, impegnata da mesi proprio sulle Gole, e la D Lorenzini di Monghidoro che si è occupata del ripristino nell’area del canile intercomunale. Si è trattato di opere complesse che sono state realizzate con grande professionalità e attaccamento al territorio".

