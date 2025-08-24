Fondovalle Savena, roulette russa all’incrocio

Ennesimo incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, l’altro pomeriggio al famigerato incrocio sulla Fondovalle Savena, al quadrivio fra la strada per Bologna e i territori di Monghidoro, San Benedetto, Loiano e Monzuno. La Città Metropolitana, ente proprietario della strada, dopo gli altri incidenti avvenuti nell’ultimo periodo, era stata sollecitata per interventi urgenti da parte di sindaci dei territori interessanti e minoranze consiliari, ma ad oggi ancora nessun intervento è stato messo in campo, a parte il taglio della vegetazione che ostacolava la già precaria visibilità.

Si riaccende dunque la polemica da parte di FdI, con Marta Evangelisti, capogruppo in Regione, e Alessandro Sangiorgi, coordinatore in Unione Savena Idice: "L’ennesimo incidente verificatosi all’incrocio della Fondovalle Savena conferma purtroppo quanto da tempo denunciamo: si tratta di un punto critico per la viabilità, che necessita di interventi urgenti e strutturali. Ribadiamo con forza la necessità di un intervento deciso da parte della Città Metropolitana. Non bastano le potature di vegetazione, seppur utili". Decisa in merito anche Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro e presidente dell’Unione: "Già più volte, anche in occasione degli incontri che si sono svolti in Prefettura al fine di coordinare e programmare gli interventi sulla Futa, come sindaci abbiamo richiesto di intervenire per riprogettare quell’incrocio che continua a presentare criticità. Nel mese di agosto, anche a seguito degli incidenti che si sono succeduti, ho nuovamente interloquito con la Città Metropolitana, che mi ha risposto che avrebbe preso in considerazione il problema al rientro dalle ferie dei tecnici incaricati. Auspico davvero che si affronti una volta per tutte il problema poiché compito degli amministratori è quello di garantire la sicurezza dei cittadini".

A rispondere per l’ente metropolitano è Simona Larghetti, delegata alla Mobilità sostenibile: "La sicurezza stradale è una priorità della Città Metropolitana e i nostri tecnici conoscono bene la rete viaria e i punti che presentano criticità. Proprio per questo, all’intersezione in questione stiamo valutando di realizzare interventi di riorganizzazione dell’incrocio, per rendere più evidente l’obbligo di arresto e di dare precedenza a chi percorre la Fondovalle. È importante sottolineare che la pericolosità di un incrocio non si misura solo sulla base della percezione, ma soprattutto attraverso i dati. La serie storica dei sinistri a questo incrocio non evidenzia, per fortuna, incidenti gravi. Ciò non significa che il problema venga sottovalutato".

Zoe Pederzini