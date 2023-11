Fondovalle Savena. Tratto chiuso per due weekend

Per consentire dei lavori a carico della Città Metropolitana di Bologna, sono previste limitazioni temporanee al traffico lungo la strada statale 65 bis ’Fondovalle Savena’, concentrate nel fine settimana per limitare i disagi agli spostamenti dei pendolari. Lo rende noto un comunicato dell’Anas. Nel dettaglio, nelle giornate di oggi sabato 25 novembre e di sabato 2 dicembre sarà necessario istituire la chiusura al traffico della statale dal chilometro 0 al chilometro3,450, in entrambe le direzioni di marcia. Durante la chiusura al traffico che sarà attiva, in entrambe le giornate, dalle ore 8 alle 17, il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria, come da indicazioni in loco. Il transito, conclude l’Anas, sarà invece sempre consentito ai residenti.