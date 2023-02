Fonoprint, torna Bologna Musica d’Autore Artisti emergenti chiamati a raccolta

Lo showcase festival organizzato da Fonoprint, per la ricerca e la valorizzazione dei nuovi

talenti della canzone d’autore italiana, arrivato alla settima edizione, apre le iscrizioni

all’edizione 2023. Si tratta di Bologna Musica d’Autore, per cui

Sarà possibile proporre la propria musica, rigorosamente originale, inviando la proposta entro il 10 marzo a [email protected] (sul sito www. bolognamusicadautore.it sono

disponibili le informazioni).

Anche quest’anno non ci sono limitazioni di generi, quello che conta è che le composizioni rispettino i criteri della canzone d’autore. La qualità delle proposte verrà valutata da una commissione di addetti ai lavori, discografici, giornalisti, promoter, artisti, produttori che sceglieranno le cinque realtà che saranno protagoniste di un percorso di avvicinamento alla serata finale. Un percorso fatto di concerti in una serie di club selezionati a Bologna e non solo, dove gli artisti avranno l’opportunità di esibirsi anche insieme a nomi già affermati della nuova

musica italiana, come nelle scorse edizioni i musicisti selezionati hanno diviso i palchi con

Fulminacci, Iside, Laila Al Habash, Ainè, Luca Carboni, Davide Shorty, Post Nebbia, Joan

Thiele, Bugo e Leo Gassman (foto). Per il miglior artista il premio consiste in dieci giorni di sala di

registrazione, negli studi Fonoprint, mentre il miglior artista live registrerà in studio una Fonoprint Live Session, anche in

video.