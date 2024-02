Fontana: "Bologna, città per sperimentare"

A poco meno di un mese dalla messa in scena, a Venezia, del Prometeo di Luigi Nono, nei quaranta anni dalla sua prima esecuzione, appuntamento entrato nella storia della musica contemporanea, Carlo Fontana, che allora, nel 1984, da direttore del Settore Musica della Biennale volle fortemente, coinvolgendo Claudio Abbado, Renzo Piano, Massimo Cacciari e Emilio Vedova, arriva oggi a Bologna. L’occasione è la presentazione, su invito di Musica Insieme, del suo nuovo libro, Sarà l’avventura. Una vita per il teatro, in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio (ore 17.30). Dialoga con l’autore Paolo Gavazzeni. L’incontro sarà preceduto da un saluto di Elena Di Gioia, delegata alla Cultura e di Alessandra Scardovi, presidente della Fondazione Musica Insieme. Il firmacopie si terrà alla Libreria Zanichelli di piazza Galvani fino alle 19:30.

Dottor Fontana, nella sua vita, ricchissima di avvenimenti, un ruolo centrale lo ha avuto la sua lunga permanenza a Bologna come sovrintendente del Teatro Comunale, dal 1984 al 2000.

"Sono state due stagioni emozionanti, determinanti per il mio lavoro. A Bologna ho avuto la fortuna di lavorare in un teatro bellissimo e in un ambiente che ti permetteva, senza pressioni, di sperimentare. Io credo molto nelle congiunzioni astrali, negli incroci che succedono solo una volta. Così fu quando commissionai a Nono quella che allora era considerata una follia, la messa in scena del Prometeo. Così è stato a Bologna, dove ho potuto portare artisti di fama internazionale, penso a Luciano Pavarotti, al giovane Daniele Gatti, a Raina Kabaivanska, a Luca Ronconi. E ho avviato la collaborazione con un’istituzione di assoluto prestigio come Musica Insieme, adesso magnificamente presieduta da Alessandra Scardovi".

Che Bologna era quella, politicamente? È sempre stato libero nelle sue scelte?

"Liberissimo, sempre. In due mandati come sovrintendente a Bologna non c’è mai stata alcuna ingerenza politica nelle mie scelte. Il sindaco di riferimento era Renzo Imbeni. Un signore. Pensate che in quelli anni riuscì persino a ‘sdoganare’ un intellettuale certamente non schierato a sinistra, uno studioso come Piero Buscaroli, che invitai a fare delle conferenze e a cui chiesi di scrivere i testi per dei libretti di sala".

Si può fare tra un paragone tra la situazione attuale del Teatro Comunale e quella dei suoi mandati?

"Impossibile, io penso che ogni sovrintendente sia figlio dei suoi tempi e che le congiunzioni astrali che citavo prima siano davvero importanti, per cui è difficile trovare punti di contatti in epoche così radicalmente diverse".

Forse un punto di contatto sta nel fatto che sia lei a Milano che il sovrintendente Fulvio Macciardi a Bologna avete trasferito i rispettivi teatri dalle sedi storiche ad altre più lontane per avviare i lavori di ristrutturazione.

"Quando decidemmo, alla fine degli anni 90, con coraggio, di fare finalmente i lavori dei quali la Scala aveva bisogno, trasferimmo la stagione in un teatro di periferia, gli Arcimboldi. La scelta fu osteggiata e contestata, ma fu una scelta vincente. La nuova sede attirò un pubblico vastissimo, in parte diverso, più giovane, rispetto a quello a cui eravamo abituati. Un pubblico che arrivava dalle periferie e da molte città dell’hinterland, come non era mai avvenuto prima. E quando siamo tornati nella casa originale, gli Arcimboldi hanno continuato a esistere e sono oggi un importante riferimento per la vita culturale milanese. Ed è questo che mi auguro avvenga anche a Bologna quando il Comunale sarà nuovamente nel centro della città".