FontanaMix Ensemble, una stagione senza casa

Il 22 ottobre sono attesi alla Biennale Musica di Venezia, scelti dalla nuova curatrice Caterina Barbieri per interpretare il nuovo corso sperimentale voluto dalla direttrice, perché i loro lavori hanno un respiro internazionale; mentre oggi inaugureranno la loro nuova stagione con una ‘lezione concerto’ che sarà trasmessa in diretta da Radio3. Ma la lezione concerto e la relativa trasmissione, come tutti i futuri appuntamenti che li riguardano, non saranno ospitati da quella che per anni è stata la loro casa, l’ex Chiesa di San Mattia in via Sant’Isaia. Perché, scaduta la convenzione a fine 2024, FontanaMix Ensemble, una delle più originali e acclamate esperienze nazionali di musica contemporanea, dei quali il Ministero della Cultura ha riconosciuto il valore artistico, decidendo di sostenere la loro attività, non ha più una sede fissa. "Saremo costretti ad appoggiarci ad altri spazi – dice Francesco La Licata –, come il bellissimo auditorium Serra Madre dei Giardini Margherita, dove esordiremo proprio oggi. Poi ci sposteremo al MAMbo e in altri luoghi. Non avere più una sede ci impedisce di progettare, come facevamo in passato, un cartellone, non solo legato alla musica. Tutto questo – continua – senza che ci sia stata la possibilità di dialogare con le istituzioni, ad iniziare dalla Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, alla quale la ex Chiesa fa riferimento".

Una situazione che non ha impedito a FontanaMix di programmare una serie serrata di appuntamenti. Il primo è appunto oggi a Serra Madre, quando, con la collaborazione di Radio 3, va in scena ‘Un’opera in ascolto’, dedicata al lavoro di Luciano Berio. Si prosegue l’11 settembre, stesso luogo, con un racconto di Wu Ming 1 dedicato sempre a Berio e sonorizzato da una partitura originale scritta da Fabrizio Puglisi e Domenico Caliri, seguita dalle pagine, anche queste originali, del compositore Fabio Cifariello Ciardi, che gravitano intorno alla trascrizione strumentale della voce della piccola bambina palestinese Hind Rajab uccisa il 29 gennaio 2024 dall’esercito israeliano, e su altre voci e suoni di Gaza. Sempre Serra Madre farà da scenario il 15 settembre all’esecuzione delle musiche create utilizzando i campi elettromagnetici di Jasna Velickovic.

Dopo altri concerti nello spazio dei Giardini Margherita, FontanaMix Ensemble arriva il 2 ottobre (ore 16.30) al MAMbo con l’anteprima di ’An Experiment With Time’, opera di Daniele Ghisi per video, ensemble ed elettronica. L’ultima data in calendario, per adesso, è il 23 novembre al Conservatorio Martini con ’Composers Conductors Workshop’, un laboratorio che mette insieme quattro giovani direttori e compositori con il FontanaMix Ensemble. I biglietti saranno disponibili online e all’ingresso. E’ possibile prenotare in anticipo scrivendo a biglietteria@fontanamix.it

Pierfrancesco Pacoda