Fontanamix, viaggio nel tempo

Stasera alle 18 a Budrio, alle Torri dell’acqua, Sala Ottagonale, Fontanamix presenta il concerto Contemporary/Past dedicato ai suoni delle culture musicali siciliane e salentine, tra tradizione e innovazione. Le inflessioni musicali di litanie, novene, ninne-nanne e lamentazioni vengono coniugate in un dialogo fra idiomi e antichi suoni ed elaborazioni timbriche ed elettroniche. Insieme all’ensemble FontanaMIX le voci di Maria Mazzotta, una tra le interpreti più importanti del panorama pugliese e della world music, e dei fratelli Enzo e Lorenzo Mancuso, pluripremiati artisti siciliani, polistrumentisti e cantanti.

Il concerto, che sarà inciso per l’etichetta discografica bolognese ’a simile lunch’, è il primo appuntamento del progetto Past/Present/Future, che per tre anni vedrà l’ensemble FontanaMIX impegnato in concerti dedicati alla valorizzazione del canto popolare e delle modalità con cui esso, in un virtuoso rapporto fra tradizione e innovazione, ha spesso influenzato grandi compositori del Novecento come Béla Bartók e Luciano Berio.

Quello di oggi è un viaggio che parte dalle radici della tradizione musicale orale del nostro paese, passando nel presente dell’elettronica psicoacustica, per approdare alle prospettive future della relazione tra creatività musicale e Intelligenza Artificiale.