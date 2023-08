Fontanelice, nuovo video dalla strada franata: “Avete riacceso la nostra speranza”

Fontanelice, 9 agosto 2023 – Altra frana e altro video. Questa volta residenti e imprenditori di Fontanelice lanciano un nuovo filmato (destinato a diventare virale?) dal grosso smottamento di Posseggio, a poche centinaia di metri dalla frana che ha interrotto la via Casolana (Sp 33), protagonista in questi giorni delle cronache di tutta Italia. Dal lancio del primo video, la petizione collegata su Change.org, ha raccolto oltre cinquantamila firme.

Il nuovo video postato dai cittadini di Fontanelice

Ecco quindi un nuovo filmato e un nuovo post, pubblicati su Instagram, dagli stessi cittadini della comune emiliano-romagnolo, per ringraziare i firmatari. “Senza di voi non sarebbero arrivate risposte dalle Istituzioni, che ora ci promettono la riapertura immediata e provvisoria della strada - dicono nel video -: avete riacceso la nostra speranza, non sappiamo ancora da dove e se arriveranno questi soldi ma speriamo che le nostre azioni diano coraggio a tutti coloro che ancora subiscono ingiustizie e tutti coloro che ancora vivono le difficoltà del post-alluvione”.

Quindi, si legge nel post "dopo che il primo video è andato virale grazie a voi qualcosa si è mosso! Non sarebbe accaduto nulla senza l'aiuto di tutti voi, e questa è una prova che l'unione e la coesione da parte di tutti noi serve a portare risultati importanti. Giornalisti, Tv WebTv, si sono precipitati per dar voce al nostro caso, così facendo siamo riusciti ad arrivare a tecnici, sindaci, ministri e deputati, diventando un caso nazionale. La petizione che abbiamo lanciato su Change.org ha superato le 50.000 firme, ma è ancora possibile firmare e avere ancora più adesioni. Non avremmo potuto fondare il Comitato Sp33 Fontanelice-Bologna, che sarà molto importante per farci ascoltare dalle istituzioni in futuro. Avete riacceso la nostra speranza, e confidiamo che il nostro coraggio dia forza a tanti altri per denunciare le ingiustizie subite. Vi terremo aggiornati sulla vicenda perché questo è solo il primo passo verso la ricostruzione”.