Fonte Fegatella, il comitato ’striglia’ la giunta

"La nostra Fonte Fegatella fa sempre più brutta mostra di sé, e alle promesse dell’amministrazione comunale continuano a non seguire i fatti". C’è un misto di amarezza e sconforto nelle parole di Giovanni Bellosi, fondatore del Comitato "Amici della Fonte Fegatella", lui che con i suoi ‘compagni di viaggio’ svolge ormai da lustri un ruolo di controllo delle due fonti con tanto di pettorine e cappellini ‘istituzionali’. "Sono anni che ci promettono di non essersi dimenticati delle due fonti, ma la realtà è sotto gli occhi di tutto", allarga le braccia Bellosi ricordando anche e soprattutto la più recente delle promesse. "Quindici mesi fa il sindaco Fausto Tinti annunciò che una ditta castellana avrebbe contribuito attraverso una donazione a coprire buona parte degli interventi. Speravamo fosse la volta buona, ma in più di un anno non sono stati effettuati lavori". Bellosi fa riferimento in particolari agli interventi che avrebbero interessato la nuova fonte, la più recente, quella sul lato del parcheggio, a poche decine di metri dalle sponde del Sillaro. "Nella raccolta da oltre 2 mila firme presentata ben sei anni fa, nel 2017, parlavamo del bisogno di un terzo rubinetto, di una tettoia per riparare la fonte dalla caduta di foglie e aghi e dalla pioggia invernale (proposta formalmente bocciata poi per ragioni paesaggistiche ndr), degli scarichi che si intasano e funzionano sempre peggio creando una piccola palude, del marciapiedi non completo", racconta Bellosi. La lista non è più lunga ma è decisamente più onerosa riguardo invece alla storica Fonte sul lato opposto di viale Terme, divorata dalle intemperie e dal tempo che passa: "Ormai la fonte è per i turisti il peggior biglietto da visita possibile della nostra città. Chiediamo che si faccia davvero qualcosa", chiosa Bellosi.