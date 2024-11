"Fonte Fegatella nel degrado. Servono fondi per il restauro"

"Stanziare immediatamente fondi comunali per la messa in sicurezza e il restauro della Fonte Fegatella". La richiesta arriva dal consigliere comunale in quota Fratelli d’Italia Lorenzo Brogi, che attraverso un’interpellanza porterà il tema anche nell’aula consiliare. Da più di un lustro a questa parte gli appelli erano sempre stati lanciati dal Comitato "Amici della Fonte Fegatella" guidato dal portavoce Giovanni Bellosi, che più volte aveva posto l’accento sullo stato dello storico monumento castellano, ricordando anche le 2 mila firme raccolte in una petizione che mirava a sollecitare l’amministrazione comunale a realizzare un progetto di restauro della storica Fonte.

Appelli puntualmente rimasti inascoltati, inframezzati da promesse e posticipi che hanno portato via via negli anni la Fonte a uno stato di degrado ormai sotto gli occhi di tutti. Ed è da qui che parte il consigliere Brogi, ricordando "l’ultima ristrutturazione lontana oltre vent’anni (era il 2001, Prantoni il sindaco) , e poi il buio: nessun intervento è più stato fatto e se non quello dei volontari per tenere la Fonte per quanto possibile pulita". E così se ora "il simbolo di una tradizione che ha attraversato generazioni versa in uno stato di abbandono che non si può tollerare per un simbolo della città che un tempo rappresentava un luogo d’incontro, un patrimonio culturale e un punto di riferimento per il nostro territorio", il problema, rimarca Brogi, è anche legato "alla sicurezza della struttura, visto che sovente si assiste al cedimento e alla caduta di pezzi di marmo". "Chiediamo al sindaco di sapere – conclude Brogi – perché la Fonte si trova in queste condizioni e se si prevedono interventi in tempi brevi, come noi e soprattutto i castellani chiedono a gran voce da anni".

c. b.