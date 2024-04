‘Food for profit’, la proiezione del film-inchiesta di Innocenzi

Martedì, alle 15.45, nella Sala Stampa dell’Assemblea legislativa della Regione , in viale Aldo Moro 50, si terrà la presentazione del docufilm ‘Food for Profit’, realizzato da Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi. Parteciperanno Giulia Innocenzi e la capogruppo di Europa Verde e vice presidente dell’Assemblea legislativa, Silvia Zamboni. Girato di nascosto all’interno di numerosi allevamenti intensivi in alcuni Paesi europei, Italia compresa, questo documentario è frutto di un lavoro d’indagine durato cinque anni ed è un durissimo atto di accusa contro le condizioni brutali in cui sono costretti a vivere gli animali in molti allevamenti intensivi, e contro la PAC. Il docufilm verrà proiettato successivamente, alle 17, in Aula Magna, in viale Aldo Moro 30. L’ingresso alla proiezione è gratuito, ma con prenotazione obbligatoria al numero 338 5037140 della segreteria del gruppo consiliare Europa Verde, organizzatore dell’evento in collaborazione con la Lav e Animal Liberation.