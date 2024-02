Fora le gomme di due auto: 50enne denunciato per danneggiamento

Fontanelice (Bologna), 15 febbraio 2024 - Ha cosparso la strada di oggetti di plastica con all'interno delle viti autofilettanti, danneggiando così gli pneumatici di due auto. Per questo motivo un uomo di 50 anni è stato denunciato dai carabinieri per il reato di danneggiamento.

Trovato l'autore dell'atto vandalico: denunciato un uomo di 50 anni

Le indagini dei militari dell'Arma sono scattate quando una quarantaduenne e un cinquantanovenne hanno sporto denuncia perché avevano trovato le proprie auto con gli pneumatici forati. Dopo un controllo, la quarantaduenne, che aveva allertato il vicino, ha notato che una delle gomme della propria macchina era forata con ancora attaccato uno dei pezzi in plastica con le viti dentro. A quel punto la donna ha deciso, insieme all’altra vittima dell’atto vandalico, di percorrere a piedi la strada verso casa propria: è stato così che ha trovato diverse altre plastiche con le autofilettanti. Entrambi hanno quindi deciso di sporgere denuncia.

Dopo un’accurata indagine e diversi servizi finalizzati alla repressione di tali eventi, i carabinieri sono riusciti a risalire al responsabile che aveva sparso gli oggetti in plastica, con all’interno le viti autofilettanti, lungo la strada in questione e lo hanno denunciato per danneggiamento.