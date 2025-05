Forbiciate ai passanti in Bolognina, polemica sul taser. “Scena che fa male”

Bologna, 5 maggio 2025 – L’uso del taser da parte delle forze dell’ordine torna al centro del dibattito. In un lungo post su Facebook, la pagina social ‘Bolognina antifascista’ ha condannato duramente quanto accaduto ieri in via Matteotti, dove un cittadino marocchino di 28 anni è stato fermato mentre feriva i passanti con un paio di forbici: in un filmato si vede un carabiniere scaricare un taser sull’uomo a terra, a torso nudo, scalzo e sporco di sangue in pieno pomeriggio. La scena è stata ripresa dai cellulari di alcuni passanti e ha ovviamente già fatto il giro di chat e social: nel video i militari dell’Arma intimano ai cittadini di non riprendere con il proprio smartphone, mentre uno continua a utilizzare lo storditore elettrico su un uomo accasciato a lato del marciapiedi.

Il taser di nuovo al centro del dibattito sotto le Due Torri, utilizzato per fermare l'aggressore

"In Bolognina non vogliamo più vedere né taser né coltelli – si legge nel commento al post –. Un pomeriggio tra piazza dell’Unità e via Matteotti. Nel video, crudo e violento, si vede un carabiniere che scarica ripetutamente un taser su un uomo a terra, trafitto da dardi, coperto di sangue, il corpo che si contrae ad ogni scarica. Per minuti. Una scena che fa male. Una scena che parla della solitudine e del dolore che attraversano le nostre strade. Una scena che racconta il fallimento di un intero modello sociale”.

Un caso che si lega a doppio filo sui ai problemi sociali che spesso si registrano nel quartiere alle porte della città, tra episodi di spaccio, microcriminalità e violenze, e come detto la possibilità per le forze dell’ordine di utilizzare il taser durante gli interventi. "La destra dai suoi salotti grida all’emergenza, cavalca la paura per raccattare qualche voto, chiedendo più militari e più manganelli – proseguono da ‘Bolognina antifascista’ –. Sappiamo che questa spirale non si spezza con altra violenza. La violenza non nasce dal nulla: è il linguaggio disperato del malessere. Rispondere con scariche elettriche, fino allo svenimento non è solo violenza è brutalizzare un uomo e infliggere sofferenze. Chi abita la Bolognina lo sa: con l’epidemia di crack ci conviviamo ogni giorno. Con le retate, con i presidi di polizia e di militari armati ci facciamo i conti da mesi. E sappiamo che non servono a niente. Non risolvono nulla. Non sono risposte alle sofferenze del quartiere. Da mesi ci stiamo interrogando, parlando, confrontando, cercando soluzioni”.

"Abbiamo fatto inchiesta, ascolto, costruito presidi sociali – conclude la pagina nel post –. Qui in quartiere vogliamo decidere sulle risorse e il loro utilizzo. Vogliamo unità di strada che ascoltino e intervengano quando si pone una questione sanitaria. Vogliamo case per chi vive per strada, spazi aperti e attraversabili per i regaz di corti, biblioteche, palestre, laboratori, cultura e una vera possibilità di futuro per chi esce dalle scuole superiori senza sfruttamento. Perché la sicurezza non si costruisce sparando dardi elettrici sul corpo della disperazione. La sicurezza si costruisce mettendo subito a disposizione: spazi, soldi e servizi. Questo è il nostro modo di dire basta. Ora la Bolognina deve cambiare davvero!”.

Anche in Consiglio comunale sotto le Torri, spesso il centrodestra ha richiesto più volte la possibilità anche per la polizia locale di utilizzare il taser come strumento dissuasivo e d’intervento. Così come non manca la Bolognina al centro del dibattito pubblico. Il 28enne marocchino, classe ’97, secondo le prime ricostruzioni a seguito dell’episodio in via Matteotti a fine 2024 era stato accompagnato al Cpr – Centro permanenza rimpatri – di Roma, ma poi era stato rimesso in libertà.

Sull’episodio interviene anche la politica, con i deputati del Pd Virginio Merola e Andrea De Maria: ”Le nuove drammatiche notizie di episodi di criminalità a Bologna suscitano preoccupazione. Serve l' unità di tutte le istituzioni e di tutte le forze politiche. Servono presidio del territorio e politiche di inclusione e accoglienza. Occorre garantire a Bologna, vista la complessità del contesto, la giusta presenza anche quantitativa delle forze dell' ordine, come abbiamo chiesto in una interrogazione parlamentare, che attende ancora risposta dal Governo. Sarebbe facile rispondere alla propaganda della destra ricordando le competenze in materia di ordine pubblico. O ricordando che, rispetto all'ultimo episodio, siamo di fronte ad un decreto di espulsione non eseguito. Ma è un gioco a cui non intendiamo prestarci. Ognuno faccia la sua parte con serietà e responsabilità. Sapendo che la sicurezza dei cittadini e un diritto che va garantito”.

Sul tema anche il gruppo consiliare del Pd in Comune, che rimanda la responsabilità al Governo: “Negli ultimi giorni si sono visti a Bologna troppi eventi efferati nelle cosiddette ‘zone rosse’ volute dal Ministro Piantedosi e delimitate da un'ordinanza firmata dal Prefetto. Riteniamo che la sicurezza in queste zone sia prioritaria, ma impossibile da portare avanti senza risorse adeguate. Se la Prefettura e il Ministero degli Interni hanno deciso di prorogare fino a fine estate le ordinanze, occorre che dotino la città del personale di polizia adeguato per poterle sorvegliare.

È evidente quanto Bologna continui ad essere sguarnita di uomini e mezzi, non sufficienti per una città come la nostra. Apprendiamo inoltre, con preoccupazione, che la persona fermata ieri in Piazza dell'Unità dai Carabinieri con un taser era oggetto, dal 2024, di un provvedimento di espulsione, ma era a piede libero sul territorio. Tutto ciò è inaccettabile, così come sono inaccettabili le accuse contro l'amministrazione comunale”.