Foresta urbana di Hera Piantati mille nuovi arbusti

A San Lazzaro mille nuove piante grazie a Eco Alberi, il progetto di forestazione urbana del Gruppo Hera: obiettivo dell’iniziativa è sostenere per almeno tre anni i costi della messa a dimora e prima cura di cinque nuove aree verdi del progetto comunale. Le piante sono messe a disposizione gratuitamente dalla Regione nell’ambito dell’iniziativa "Mettiamo radici per il futuro". Con un impegno economico di 250mila euro, il Gruppo Hera permette sui territori serviti la messa a dimora e la cura, nel primo triennio di vita, di 10mila piante entro il 2024. Anche il Comune di San Lazzaro ha aderito al programma regionale di forestazione urbana e a Ecoalberi, rendendo disponibili cinque aree sul territorio comunale.

Le mille piante sono state suddivise in questo modo: 400 nell’area verde di via Pertini, 230 piante si trovano nell’area verde di via Conti e fungono da schermatura delle proprietà private lungo la pista ciclopedonale; , 140 hanno trovato dimora nel giardino delle scuole Canova dove è stata realizzata una siepe di protezione dalla strada, 130 nel giardino scolastico delle scuole Pezzani, 100 nel cortile del nido Trebbi, nell’ambito di un progetto più complessivo di riqualificazione dell’area verde scolastica per la promozione dell’educazione all’aperto. In generale, nelle nuove aree hanno trovato posto alberi e arbusti tipici di questo ambiente.

Così l’assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli: "Piantare alberi significa dare radici più forti alla nostra speranza verso un futuro più rispettoso nei confronti della natura. A San Lazzaro ci siamo impegnati molto in questo senso, arrivando a piantare circa 11mila piante nel 2022 e ad elaborare con la strategia degli spazi aperti una pianificazione che pone il verde come protagonista della rigenerazione urbana".

"Il progetto ha a cuore due obiettivi– afferma Isabella Malagoli, direttore generale di Hera Comm – migliorare l’ecosistema territoriale, contribuendo alla riduzione della Co2 presente in atmosfera, e incoraggiare le comunità a scelte sempre più sostenibili. Con Eco Alberi confermiamo la nostra vicinanza ai territori in cui operiamo creando valore e rispondendo al bisogno attualissimo di incrementare il verde urbano: siamo particolarmente felici che a San Lazzaro sia coinvolta una scuola perché i bambini sono i cittadini del futuro e, grazie a queste iniziative, possono da subito costruire la propria consapevolezza ambientale".

Zoe Pederzini