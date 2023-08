Forlani insiste: "Vogliamo rispetto"

"I modi e i tempi con cui il Pd di Bologna ha invitato Azione alla festa dell’Unità ci hanno fatto ritenere che fosse opportuno declinare l’invito. Se vuoi che un partito partecipi a un tuo evento non decidi tu i suoi rappresentanti, non li chiami all’ultimo momento e possibilmente li inserisci in dibattiti su argomenti rilevanti per la città e su cui si possa aprire un confronto vero e non formale. Tutto ciò non è stato e per questo Azione Bologna non parteciperà".

Sulla stessa linea del senatore calendiano Marco Lombardo, c’è il segretario cittadino di Azione, Andrea Forlani.

"Noi – dice Forlani – rispettiamo l’evento e rispettiamo soprattutto le donne e gli uomini che alla festa dell’Unità forniranno il loro contributo volontario e appassionato, ma il rispetto deve essere reciproco. Non ci interessa una presenza formale utile solo a fini strategici, ci interessa invece un confronto vero sui temi che coinvolgono i cittadini come la mobilità, sicurezza, sanità, lavoro. Su queste e altre questioni Azione ci sarà, con le sue idee e le sue proposte, in modo libero e non subalterno a nessuno".