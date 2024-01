Forlì mette le ali. Destinazioni Grecia,. Sicilia e Sardegna

L’aeroporto Ridolfi di Forlì opererà nel calendario estivo 14 collegamenti nazionali e internazionali. Emerge dal piano voli di F.A., società di gestione dell’aeroporto. Sul versante nazionale forte il collegamento con Sicilia, Sardegna e isole minori. In Sicilia collegamenti con Catania (2 voli a settimana) e Trapani (uno). In Sardegna Forlì sarà collegata con Olbia (3 voli alla settimana) e Cagliari (2). Operativi anche i collegamenti con Lampedusa (2 voli settimanali) e Pantelleria (uno). Sul versante internazionale si punta sulla Grecia e sul turismo balneare, con voli per Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karphatos. Operativo infine un collegamento con l’Albania, destinazione Tirana (2 voli la settimana).