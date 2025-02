Formare le famiglie ad accogliere minori

Un percorso di formazione per accoglienza in famiglia. A marzo, prenderà il via il nuovo progetto Vesta che ha per obiettivo la preparazione di coppie e singoli residenti interessati nell’affidamento di minori stranieri non accompagnati (Msna)

e affiancamento

di persone rifugiate accolte nel sistema Sai (Sistema di Accoglienza

e Integrazione).

Principalmente in orario serale, dalle 18 alle 20, con un appuntamento

il sabato mattina,

gli incontri si svolgeranno in diversi spazi della città.

La formazione, per cui le iscrizioni sono aperte, è

un momento chiave per approfondire i temi della migrazione forzata.

Dal 2016, Vesta permette ai cittadini di aprire

le proprie case e dare il proprio tempo a giovani migranti. In questi dieci anni, hanno avviato 15 percorsi educativi, formato oltre 200 cittadini e attivato 50 accoglienze.