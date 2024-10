"Format bellissimo, coinvolge tutta la città"

"Quello con il Bologna è un rapporto intenso e forte, diventato ancora più entusiasmante. Un’occasione rara che ci rende molto orgogliosi", afferma Valentino Di Pisa, presidente dell’Associazione Commercianti Rossoblù di Confcommercio Ascom.

Di Pisa, per declinazione la vostra associazione è vicina alla squadra e alla società. Con la Champions lo è un po’ di più?

"Possiamo dire che ora il legame segue l’onda dell’entusiasmo. Fin da subito, quando abbiamo costituito come Ascom il gruppo dei Commercianti Rossoblù, abbiamo mostrato un segnale di appartenza".

Un traguardo che arriva dopo 60 anni.

"Pensare di affrontare i campioni del mondo del calcio, che sono dei maestri, nella nostra città e nei loro stadi europei è un sogno avverato".

Seguiremo insieme il percorso con Bar Carlino. Che ne pensa?

"Lo reputo un format bellissimo, perché permette alla città di vivere questa esperienza, uniti e insieme. E come con le Vetrine Rossoblù, Bar Carlino genera un grande senso di comunità".

Che occasione è per la città? "È unica perché ci permette di proiettarci in Europa e nel mondo, sia da un punto di vista sportivo sia d’immagine: l’accoglienza e il tessuto economico sono pronti per ospitare i migliaia di turisti che verranno in città, ed è una chance per mostrare la nostra vera città all’estero e all’esterno. E l’emozione si vede anche allo stadio: domenica tantissimi tifosi sventolavano il biglietti per la partita contro il Liverpool. Impensabile qualche anno fa".

Mariateresa Mastromarino