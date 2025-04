"Formazione avanzata e tecnologia. Questo è il futuro della manifattura"

"Non aspettate che l’impresa venga da voi. Andate voi nell’impresa. E quando entrerete vi accorgerete che il vostro percorso di apprendimento è appena iniziato". Con queste parole ieri mattina nel Centro per le competenze in manifattura al polo produttivo di Philip Morris a Crespellano di Valsamoggia, Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia ha salutato il folto gruppo di studenti degli istituti tecnologici superiori arrivati da diverse regioni italiane per un evento di valorizzazione delle ‘eccellenze Stem’, ovvero quelle generate dalla scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Occasione colta dalla multinazionale per festeggiare anche il riconoscimento che lo stabilimento di Crespellano ha recentemente ottenuto col Microsoft intelligent manifacturing Award 2025.

Un evento inserito nel cartellone della Giornata del Made in Italy che ha visto la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del settore che si sono confrontati su sfide e opportunità dell’industria 4.0. L’incontro ha offerto uno spazio di approfondimento sui progetti dedicati alle discipline scientifiche realizzati all’interno del Centro di alta formazione, dedicato allo sviluppo di innovazioni chiave per la transizione digitale e tecnologica. Un centro che Philip Morris mette a disposizione del tessuto produttivo locale nel quale sono convenuti studenti e docenti dell’Its Academy Umbria e Its Maker e le vincitrici dell’ultima edizione della competizione informatica ’Women Shape the Future’, iniziativa che ha coinvolto le studentesse Stem di alcuni atenei del Mezzogiorno in sfide legate alla sostenibilità in ambito industriale.

"Questo evento rappresenta un’importante occasione per rafforzare il dialogo tra istituzioni, imprese e mondo accademico per promuovere insieme azioni per la crescita di queste competenze nel nostro Paese – ha detto Simona Dalvecchio, manager Philip Morris –. La formazione avanzata e l’innovazione tecnologica sono leve fondamentali per sostenere la competitività del settore manifatturiero e agricolo e accompagnare la transizione verso modelli produttivi sempre più sostenibili e digitalizzati" ha detto la manager dopo avere richiamato l’obiettivo dichiarato della multinazionale di abbandonare il prima possibile il mondo delle sigarette. E prima di partecipare alla visita guidata allo stabilimento inaugurato nel 2016 dove al termine di una filiera integrata a partire dall’agricoltura si producono articoli a base di tabacco destinati al consumo senza combustione.

Gabriele Mignardi