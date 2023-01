Formazione, crediti prorogati per gli infermieri

La tanto attesa proroga di dodici mesi relativa alla scadenza dei crediti Ecm per le migliaia di operatori sanitari, anche del Bolognese, è finalmente arrivata. Infatti il governo ha deciso di inserirla all’interno del decreto Milleproroghe. "Eravamo molto preoccupati, dal momento che si paventava il rischio di radiazione dall’albo per coloro che non si fossero messi in regola con i crediti Ecm entro il 2023 – dichiara Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up –. Dopo anni di battaglia contro il Covid, gli infermieri e gli altri professionisti sanitari italiani, già sottopagati, non meritavano, di subire questo ulteriore colpo".